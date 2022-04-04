Война обвалила рынок новых автомобилей в Украине

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В марте 2022 года в Украине было зарегистрировано 546 новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с 2021 годом мартовские реализации новых машин упали в 1,5 раза.

Следует отметить, что в эту статистику не попали автомобили, которые были переданы дистрибьюторами защитникам Украины.

Наибольшее количество регистраций в марте прошли автомобили марки RENAULT – 108 ед. На втором месте TOYOTA, в зачете которой 88 новых автомобилей. Третий результат у SKODA – 37 автомобилей. На четвёртом месте MITSUBISHI с 32 регистрациями. Замыкает пятерку марта CITROEN – 29 ед.

Автомобилем марта 2022 года стал кроссовер RENAULT Duster. В течение месяца автомобили этой модели получили 81 регистрационный номер.

В целом за первый квартал текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 11,2 тыс новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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