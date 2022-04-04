IKEA из-за войны отказалась от украинской древесины – "Схемы"

Мировой ритейлер мебели и товаров для дома IKEA пока отказывается от использования древесины украинского происхождения.

Об этом говорится в письме за подписью менеджера по развитию закупок IKEA Роберта Олссона в адрес украинских поставщиков древесины, которым располагают "Схемы".

Такое решение компания объясняет "невозможностью проверить легальность древесины" после 24 февраля.

"IKEA приостановила глобальные закупки древесины из Украины, заготовленной после 24 февраля 2022 года, до дальнейших распоряжений. Древесина, заготовленная после этой даты, не будет использоваться, потому что ее легальность невозможно проверить", - говорится в письме.

"Исходя из письма IKEA, такие же меры шведская компания применила к Беларуси, хотя на полтора месяца позже - с 8 апреля. Также с 8 апреля IKEA планирует сократить примерно 85% поставок древесины из России, ожидая, что поставщики снизят зависимость от российской древесины", – пишут "Схемы".

В пресс-службе IKEA журналистам "Схем" подтвердили, что в связи с войной в Украине компания не может "безопасно проводить аудит цепочек поставки древесины в стране, чтобы проверить соответствие и законность происхождения древесины".

"Поэтому IKEA приостановила закупку древесины в Украине до последующего сообщения. После того, как ситуация улучшится и станет более безопасной, мы обязуемся как можно быстрее возобновить работу с нашими партнерами в Украине", - добавили в IKEA.

Как отмечают "Схемы", IKEA занимает одно из ключевых мест на мебельном рынке в мире. По данным украинских производителей древесины, в Украине IКЕА сотрудничает с десятками производителей, поставляющих компании мебель и комплектующие.

Как рассказал совладелец компании "Украинские лесопильные" (Костопольский и Львовский фанерные заводы) Сергей Лищина, все заказы для украинских производителей сейчас остановлены.

"Фактически, IKEA вводит санкции против экономики страны-жертвы российской агрессии, в то время как весь цивилизованный мир пытается помочь Украине, самостоятельно защищающей ценности свободы и демократии. И это в момент, когда деревообрабатывающая отрасль только начинает оправляться от военного потрясения и пытается восстанавливать производство. Фактически – это нож в спину Украины", – говорит Лbщина.

"В Министерстве экономики, которому известно о решении IKEA отказаться от украинской древесины, от комментариев пока отказались", – резюмируют "Схемы".

Напомним:

Торговый гигант IКЕА заявил об остановке работы в России и прекращении операции с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.

Экономическая правда