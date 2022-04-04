Инфляция в Турции подскочила к двадцатилетнему рекорду в 61%

Темпы инфляции в Турции достигли самого высокого уровня за последние 20 лет, ведь рост мировых цен на энергоносители усугублял экономические проблемы страны.

Об этом сообщает Financial Times.

Индекс потребительских цен в марте вырос на 61% в годовом исчислении – с 54% в феврале, чем оставил его на самом высоком уровне с марта 2002 года.

Расходы на продукты питания, составляющие примерно четверть инфляционной корзины Турции, выросли на 70% в годовом исчислении, тогда как расходы на энергоносители выросли почти на 103%.

Еще до того, как вторжение России в Украину привело к росту цен на энергоносители, Турция боролась с самой высокой инфляцией со времени прихода к власти партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана почти два десятилетия назад.

Рост цен ударил по поддержке турецкого лидера среди населения и спровоцировал волну протестов в конце прошлого и начале этого года. Но Эрдоган отказывается разрешить центральному банку страны повысить ключевую ставку для удержания инфляции.