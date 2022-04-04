Китай хочет покупать российский сжиженный газ с большим дисконтом

Крупнейшие импортеры сжиженного газа в Китае пытаются приобрести дополнительные объемы из РФ, чтобы использовать большие скидки, пока мир активно отказывается от энергоносителей от агрессора.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Китайские государственные компании, включая Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками по покупке спотовых грузов из России с большой скидкой. По словам трейдеров, российский СПГ торгуется с более чем 10% скидками против обычных поставок Северной Азии на спотовом рынке.

Вместо того чтобы непосредственно участвовать в российских тендерах по продаже СПГ, китайские компании планируют использовать фирмы-поручители, от имени которых и будут осуществляться закупки. Это поможет скрыть закупочную структуру и будет выглядеть так, будто китайская компания получает поставки газа по долгосрочному контракту, как в дальнейшем делают компании по всему миру, несмотря на войну в Украине.

Кроме того, китайские покупатели СПГ стремятся заключать двусторонние договоры, чтобы оставаться неизвестными на спотовом рынке и воздерживаются от больших объемов поставок.

Большинство импортеров СПГ во всем мире не покупают российское горючее, ведь опасаются будущих санкций или ущерба репутации из-за российской войны в Украине. Китайские фирмы становятся одними из немногих компаний, готовых взять на себя такой риск. По словам трейдеров, за последние несколько недель китайские импортеры уже приобрели несколько партий СПГ.

При этом страна не остро нуждается в СПГ из-за теплой погоды, в то же время пытается заполнить дешевым газом свои хранилища до очередного роста цен.

К подобным действиям прибегают и китайские нефтепереработчики, также незаметно покупающие дешевую российскую нефть, от которой отказывается остальной мир.

Напоминаем:

Россия предлагает нефть для Индии, одного из немногих покупателей энергоносителей в Кремле, со скидкой до 35 долларов за баррель.