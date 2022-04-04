В Новой почте заметили "устойчивое" возобновление онлайн-покупок

В Новой почте заявили, что видят устойчивую динамику к росту количества онлайн-покупок и отправок.

Об этом в компании сообщили изданию forbes.

Там отметили, что в первые семь дней войны объемы отправлений снизились в 25 раз, до 3–4%. "И люди по объективным причинам перестали забирать доставленные посылки", - добавили в компании.

Однако сейчас, интернет-магазины начинают возобновлять работу, и на вторую неделю войны среднедневные объемы отправок выросли до 100 000–125 000, из них 50–60% – онлайн-покупки, что в семь-восемь раз меньше, чем в довоенный период (показатели были 1–1,3 млн в будний день. Около 70% – доставка онлайн-покупок), однако динамика положительная.





