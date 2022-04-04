Все разделы
Укр / Рус

В Новой почте заметили "устойчивое" возобновление онлайн-покупок

Понедельник, 4 апреля 2022, 11:22

В Новой почте заявили, что видят устойчивую динамику к росту количества онлайн-покупок и отправок.

Об этом в компании сообщили изданию forbes.

Там отметили, что в первые семь дней войны объемы отправлений снизились в 25 раз, до 3–4%. "И люди по объективным причинам перестали забирать доставленные посылки", - добавили в компании.

Однако сейчас, интернет-магазины начинают возобновлять работу, и на вторую неделю войны среднедневные объемы отправок выросли до 100 000–125 000, из них 50–60% – онлайн-покупки, что в семь-восемь раз меньше, чем в довоенный период (показатели были 1–1,3 млн в будний день. Около 70% – доставка онлайн-покупок), однако динамика положительная.



Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Новая почта
Материалы по теме
"Новая почта" возобновила курьерскую доставку и забор 29 марта 2022, 12:38
Жителям Николаева будут раздавать "гуманитарку" в отделениях "Новой почты" 16 марта 2022, 17:12
Western Union и Ria отменили комиссию на международные переводы в Украину 9 марта 2022, 13:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте