Польша и страны Балтии начнут транспортную изоляцию от РФ
Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие несколько суток приступят к процессу полной транспортной изоляции от России.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал он.
Такой процесс страны начнут в ближайшие 48-72 часа.
По словам Найема, в случае принятия положительного решения границы стран с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.
Напоминаем:
Министерство инфраструктуры просит Евросоюз принять два системных решения, которые заблокируют торговлю с Россией.
Отмечалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из Беларуси и России, однако ряд стран, которые не готовы идти на такие шаги.
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