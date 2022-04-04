Польша и страны Балтии начнут транспортную изоляцию от РФ

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие несколько суток приступят к процессу полной транспортной изоляции от России.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал он.

Такой процесс страны начнут в ближайшие 48-72 часа.

По словам Найема, в случае принятия положительного решения границы стран с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.

Напоминаем:

Министерство инфраструктуры просит Евросоюз принять два системных решения, которые заблокируют торговлю с Россией.

Отмечалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из Беларуси и России, однако ряд стран, которые не готовы идти на такие шаги.