В РФ ритейлеры и рестораторы приостанавливают открытие новых точек

В РФ крупные ритейлеры и рестораны приостановили или отказались от открытия новых точек из-за проблем с поставками нового оборудования.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники рынка.

Так, открытие новых магазинов приостановили X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнит", "Дикси" Gloria Jeans, 12storeez и ряд других ретейлеров. Источники издания объяснили это перебоями в снабжении оборудованием для торговых помещений, в том числе холодильников и касс.

"Многие новые контракты с арендодателями в этом году сорвались. Например, "Перекресток" приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и "Доктор Столетов" также отказались открывать новые точки", - подтвердила глава ретейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько.

Она отметила, что то же происходит и с ресторанами: например, сеть "Хачапури" поставила на паузу открытие своего заведения в ТЦ "Океания".

Вице-президент Федерации отельеров и рестораторов Сергей Миронов признал, что компании действительно не могут получить импортное оборудование в срок, хотя все уже оплачено.

"При этом в России выпускают не все виды необходимого оборудования. Представитель Минпромторга заявил газете, что причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники нет, проблем с ее наличием на складах не обнаружено. А российские производители торгового пищевого оборудования могут снабдить клиентов холодильниками, стеллажами и всем остальным", - говорится в статье.

Экономическая правда