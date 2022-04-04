В РФ до 50% заемщиков получают отказы в кредитных каникулах

В РФ заемщики начали жаловаться на трудности с получением кредитных каникул, добиться их предоставления удается меньшинству обратившихся граждан.

Об этом пишет "Коммерсант".

"Как показал опрос банков из топ-30, количество клиентов, которые за первый месяц вступления в силу поправок в закон о кредитных каникулах обратились с заявлением о предоставлении этой льготы, составляет уже десятки тысяч.

Так, в ВТБ за март получили около 7 тыс заявок. В Райффайзенбанке говорят о 3,5 тыс заявок, из которых удовлетворена примерно половина. Почта-банк "подключил каникулы" более 3 тыс клиентов (количество обращений не уточняется).

В Росбанке говорят, что за март получили 1,2 тыс заявок, из которых более 370 – удовлетворили. В ПСБ одобрили 45% из полученных более 500 обращений. Крупнейший на рынке розничного кредитования Сбербанк данных об обращении не раскрыл. По мнению экспертов и конкурентов, количество заявок в банке могло достичь десятков тысяч", - пишет издание.

Таким образом, исходя из данных банков, удовлетворяется только 30-50% заявок на каникулы.

В ЦБ признают, что регулятор уже начал получать жалобы заемщиков, связанные с предоставлением кредитных каникул, хотя "пока их количество незначительно". В проекте ОНФ "За права заемщиков" также говорят, что "наблюдают жалобы клиентов банков из-за сложностей с получением каникул".

Кредитные каникулы распространяются на ипотеку, потребительские кредиты, автокредиты, долги кредитных карт. Продолжительность льготного периода составляет от 1 до 6 месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами можно раз в каждом договоре.

Сами банкиры называют несколько главных причин отказа в каникулах.

"В Райффайзенбанке объясняют подавляющее большинство отказов (95%) тем, что кредит не подходит под условия программы, в том числе сумма превышает максимальную, установленную в законе, или доход снизился менее чем на 30%. В "Ренессанс Кредите" добавляют, что банк может отказать, если клиент находится в просрочке, возникшей до 1 марта. В "Уралсибе" говорят, что причиной отказа может быть наличие действующих ипотечных каникул", - резюмирует "Коммерсант".

Экономическая правда