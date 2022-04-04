В Киеве возобновляет работу скоростной трамвай на Борщаговке
Понедельник, 4 апреля 2022, 09:08
С 4 апреля возобновляет работу скоростной трамвай №3 "Борщаговской" линии – от станции "Ромена Ролана" до станции "Старовокзальная".
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он добавил, что также запускается движение трамвая №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.
Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А.
В КГГА напомнили, что с 4 апреля метрополитен Киева возобновляет сообщение через Южный мост. Кроме того, на Северном мосту полностью восстановлено движение автомобильного транспорта в обоих направлениях.
Экономическая правда
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