В Киеве возобновляет работу скоростной трамвай на Борщаговке

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С 4 апреля возобновляет работу скоростной трамвай №3 "Борщаговской" линии – от станции "Ромена Ролана" до станции "Старовокзальная".

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что также запускается движение трамвая №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А.

В КГГА напомнили, что с 4 апреля метрополитен Киева возобновляет сообщение через Южный мост. Кроме того, на Северном мосту полностью восстановлено движение автомобильного транспорта в обоих направлениях.

Экономическая правда