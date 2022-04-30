Буча получит полмиллиона евро на восстановление от итальянского фонда

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Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление украинской Бучи и планирует собрать еще благодаря благотворительным взносам.

Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших итальянских гуманитарных организаций Cesvi.

Фонд выделяет первые 500 тыс. евро на восстановление коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Бучи. В то же время, сумма на восстановление Бучи будет увеличена за счет благотворительных взносов, которые фонд привлекает от частных и государственных доноров, в частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира.

Среди приоритетных направлений восстановления Бучи – восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники (автомобилей скорой помощи, пожарных машин, общественного транспорта).

"Город Бергамо вышел с предложением установить сестринские отношения с городом Буча. Это будет долгосрочное тесное сотрудничество, которое будет предусматривать развитие города – в коммунальной и социальной сферах", – заявил генеральный менеджер фонда Cesvi Пьерсильвио Фаджано. Он добавил, что фонд готов "принести "итальянскую солидарность в мир" также здесь, в Буче и Ирпене".

Отмечается, что с начала войны фонд Cesvi уже выделил 1,5 млн. евро на оказание гуманитарной помощи. Фонд основан в Бергамо в 1985 году, и сейчас присутствует в 23 странах.