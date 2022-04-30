"Это напоминает тридцатые годы": россияне воруют зерно на оккупированных территориях

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Российские оккупанты воруют у украинских фермеров зерно на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский рассказал в интервью "Настоящему времени", сообщает пресс-служба Минагро.

По его словам, министерство в последнее время получает много информации от фермеров, находящихся на временно оккупированной территории о массовых воровствах российскими оккупантами их зерна.

"Весь агробизнес, традиционно общающийся между собой, знает об этих фактах. Я лично это слышу от многих владельцев элеваторов, которые находятся на оккупированных территориях. Речь идет об откровенном грабеже, который иногда даже пытаются документально оформить, даже составить какие акты", – рассказал Сольский.

Такие случаи происходят везде на оккупированных территориях, добавил он, и отметил, что особый всплеск наблюдается за последние две недели.

"Все это напоминает тридцатые годы прошлого века и еще раз показывает подлинное лицо российского агрессора", – заявил он. Соответственно, предполагает министр, подобная ситуация может угрожать определенными проблемами с продовольствием на временно неподконтрольных территориях.

"На юге скоро будет урожай пшеницы. Но фермеры в этой ситуации вполне могут сказать: "вот вам ключи от трактора – поезжайте собирайте сами, если хотите", – объяснил он. По мнению Сольского, это путь, который завершится однозначно плохо для оккупантов.