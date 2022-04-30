Из-за комендантского часа в Запорожье отменяют ряд поездов

В результате введения комендантского часа в Запорожье с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая Укрзализныця отменяет курсирование пригородных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, в сутки 1 мая не будут курсировать следующие пригородные поезда:

№6509 Запорожье 2 – Запорожье 1;

№6512/6511 Запорожье 1 – Канцеровка;

№6514/6513 Канцеровка – Запорожье 1;

№6516 Запорожье 1 – Запорожье 2;

№6495 Запорожье 2 – Никополь;

№6496 Никополь – Запорожье 2;

№6132 Запорожье 1 – Синельниково 1.

Кроме того, будет сокращен маршрут поезда №6124/6123 Днепр – Запорожье. Он будет направляться к станции Синельниково 1. 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье 2 – Никополь.

В период действия комендантского часа вход в вокзал Запорожья, а также посадка на поезда будут разрешены только транзитным пассажирам и попавшим на вокзал до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности.