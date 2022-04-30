Из-за комендантского часа в Запорожье отменяют ряд поездов
В результате введения комендантского часа в Запорожье с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая Укрзализныця отменяет курсирование пригородных поездов.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Так, в сутки 1 мая не будут курсировать следующие пригородные поезда:
- №6509 Запорожье 2 – Запорожье 1;
- №6512/6511 Запорожье 1 – Канцеровка;
- №6514/6513 Канцеровка – Запорожье 1;
- №6516 Запорожье 1 – Запорожье 2;
- №6495 Запорожье 2 – Никополь;
- №6496 Никополь – Запорожье 2;
- №6132 Запорожье 1 – Синельниково 1.
Кроме того, будет сокращен маршрут поезда №6124/6123 Днепр – Запорожье. Он будет направляться к станции Синельниково 1. 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье 2 – Никополь.
В период действия комендантского часа вход в вокзал Запорожья, а также посадка на поезда будут разрешены только транзитным пассажирам и попавшим на вокзал до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности.
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