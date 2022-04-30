Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ

Укрзалізниця возобновила работу своих онлайн сервисов, поэтому билеты можно покупать через сайт и чат-бот.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Ранее компания сообщила, что из-за неотложных технических работ была приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзалізниці, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.

Чтобы пассажиры могли дальше покупать билеты, УЗ обеспечила максимум кассиров на вокзалах и упрашивала путешественников прибывать на вокзалы заранее.