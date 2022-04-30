НБУ снизил лимиты валютной позиции банков

Национальный банк ограничил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% их регулятивного капитала.

Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Соответствующие изменения вступают в силу с 30 апреля 2022. Также, согласно этому решению, банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Эти ограничения не относятся к привлечению банками депозитов в иностранной валюте.

Кроме того, банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов: