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НБУ снизил лимиты валютной позиции банков

Суббота, 30 апреля 2022, 15:15

Национальный банк ограничил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% их регулятивного капитала.

Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Соответствующие изменения вступают в силу с 30 апреля 2022. Также, согласно этому решению, банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Эти ограничения не относятся к привлечению банками депозитов в иностранной валюте.

Кроме того, банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов:

  • контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну;
  • контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне; валютный индекс (курсы нескольких валют) выражен в гривне или цена на банковские металлы в гривне;

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Экономическая правда
Укр / Рус
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