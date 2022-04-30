НБУ снизил лимиты валютной позиции банков
Суббота, 30 апреля 2022, 15:15
Национальный банк ограничил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% их регулятивного капитала.
Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.
Соответствующие изменения вступают в силу с 30 апреля 2022. Также, согласно этому решению, банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Эти ограничения не относятся к привлечению банками депозитов в иностранной валюте.
Кроме того, банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов:
- контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну;
- контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне; валютный индекс (курсы нескольких валют) выражен в гривне или цена на банковские металлы в гривне;
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