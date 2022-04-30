В Киевской области уже возобновили газоснабжение в 117 населенных пунктах
Суббота, 30 апреля 2022, 13:19 -
Полностью завершены работы по восстановлению газоснабжения в 117 населенных пунктах Броварского, Вышгородского, Фастовского и Бучанского районов Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк
Он добавил, что речь идет о 107 740 объектах потребителей. А за предыдущие сутки поставки газа возобновили еще в 5-ти населенных пунктах.
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