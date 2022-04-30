Все разделы
Укр / Рус

В российском НОВАТЭКе пугают возможным взрывом их остановленных санкциями вагонов

Суббота, 30 апреля 2022, 12:37

Дочка российской энергокомпании НОВАТЭК заявила, что 500 их железнодорожных вагонов в Польше, заполненных сжиженным нефтяным газом могут взорваться.

Об этом говорится в заявлении компании.

"В связи с физико-химическими свойствами газа СУГ, в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а значит, и повышения давления газа в вагонах возможен самопроизвольный выброс газа в атмосферу", - говорится в их заявлении. 

В компании просят принять меры для того, чтобы доставить данные вагоны с газом на погрузочные терминалы. 

Напоминаем:

Вагоны были остановлены вследствии наложеных Польшей санкций. Варшава одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский Газпром, ряд российских и белорусских олигархов – всего 50 юридических и физических лиц.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

газ Польша
Материалы по теме
Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений 29 апреля 2022, 18:55
Итальянская Eni официально опровергла намерение оплачивать российский газ рублями 29 апреля 2022, 17:30
Крупнейшая энергокомпания Дании Ørsted отказалась платить за газ в рублях 29 апреля 2022, 15:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте