В российском НОВАТЭКе пугают возможным взрывом их остановленных санкциями вагонов

Дочка российской энергокомпании НОВАТЭК заявила, что 500 их железнодорожных вагонов в Польше, заполненных сжиженным нефтяным газом могут взорваться.

Об этом говорится в заявлении компании.

"В связи с физико-химическими свойствами газа СУГ, в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а значит, и повышения давления газа в вагонах возможен самопроизвольный выброс газа в атмосферу", - говорится в их заявлении.

В компании просят принять меры для того, чтобы доставить данные вагоны с газом на погрузочные терминалы.

Напоминаем:

Вагоны были остановлены вследствии наложеных Польшей санкций. Варшава одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский Газпром, ряд российских и белорусских олигархов – всего 50 юридических и физических лиц.