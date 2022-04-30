В российском НОВАТЭКе пугают возможным взрывом их остановленных санкциями вагонов
Дочка российской энергокомпании НОВАТЭК заявила, что 500 их железнодорожных вагонов в Польше, заполненных сжиженным нефтяным газом могут взорваться.
Об этом говорится в заявлении компании.
"В связи с физико-химическими свойствами газа СУГ, в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а значит, и повышения давления газа в вагонах возможен самопроизвольный выброс газа в атмосферу", - говорится в их заявлении.
В компании просят принять меры для того, чтобы доставить данные вагоны с газом на погрузочные терминалы.
Напоминаем:
Вагоны были остановлены вследствии наложеных Польшей санкций. Варшава одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский Газпром, ряд российских и белорусских олигархов – всего 50 юридических и физических лиц.
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