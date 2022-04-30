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НБУ сказал банкам, какой должен быть курс для электронных платежей

Суббота, 30 апреля 2022, 12:21 - Илья Колдомасов

Национальный банк определил порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при совершении сделок с использованием электронных платежных средств.

Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Так, курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ (действующий в день отражения банком операции – ЭП) в случае списания со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте .

Также, курс гривны к иностранной валюте должен быть равным или быть выше официального курса НБУ:

  • в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковское перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне;
  • при зачислении на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

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