НБУ сказал банкам, какой должен быть курс для электронных платежей

Национальный банк определил порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при совершении сделок с использованием электронных платежных средств.

Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Так, курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ (действующий в день отражения банком операции – ЭП) в случае списания со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте .

Также, курс гривны к иностранной валюте должен быть равным или быть выше официального курса НБУ: