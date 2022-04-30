Укрнафта продала фирмам с орбиты Коломойского автогаз вдвое дешевле рынка

Укрнафта продала компаниям с орбиты группы Приват сжиженный газ по цене вдвое ниже рыночной.

Торги прошли 27 апреля на бирже УМВБ.

Так, было реализовано 14,1 тысячи тонн по цене 28 тысяч грн за тонну на 395 млн грн.

Рыночная цена этого дня была на уровне около 50-52 тысячи гривен за тонну. По такой цене в тот же период свой газ продала госкомпания Укргаздобычи.

АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.

Из-за этого соглашения полугосударственная компания недосчиталась около 300 млн. грн.

Напомним:

В день аукциона группа "Приват" повысила цены на горючее на своих АЗС сверх предельного уровня, установленного правительством. Это при том, что горючее группа не импортирует, а торгует остатками продукта Кременчугского НПЗ.