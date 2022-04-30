Рынок земли работает во время войны: объявлено 5 тысяч аукционов более чем на миллиард

В системе Prozorro. Продажи объявлено более 5 тысяч онлайн-аукционов по продаже и аренде земли. Общая стоимость всех лотов – 1,4 миллиарда.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Из 5 тысяч объявленных аукционов почти 1800 – по продаже земли и свыше 3200 – по аренде. По состоянию на 28 апреля в системе полностью завершено около 1700 земельных аукционов, еще 320 торгов — на этапе заключения договоров. Средний показатель конкуренции на торгах – 3,4 участника.

В топ-5 по стартовой стоимости земель входят Львовская, Киевская, Закарпатская, Одесская и Волынская области.

За время войны по результатам успешно завершенных земельных аукционов в бюджеты разных уровней поступило почти 96 млн гривен.

Напомним:

Верховная Рада разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель – операции с ними должны проводиться и дальше.