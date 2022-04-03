В правительстве Германии призвали обсудить эмбарго на российский газ
Воскресенье, 3 апреля 2022, 21:50
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила странам Европейского Союза обсудить эмбарго на поставки российского газа.
Об этом Ламбрехт сказала в интервью Tagesschau.
Санкции против России необходимо ужесточить после сообщений о жертвах среди мирного населения в Буче. В числе сфер для новых ограничений она назвала энергетический сектор.
"Должна быть совместная реакция в ближайшие часы", – заявила Ламбрехт.
В качестве таковой министр предложила странам Евросоюза обсудить остановку поставок российского газа.
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