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В правительстве Германии призвали обсудить эмбарго на российский газ

Воскресенье, 3 апреля 2022, 21:50

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила странам Европейского Союза обсудить эмбарго на поставки российского газа.

Об этом Ламбрехт сказала в интервью Tagesschau.

Санкции против России необходимо ужесточить после сообщений о жертвах среди мирного населения в Буче. В числе сфер для новых ограничений она назвала энергетический сектор.

"Должна быть совместная реакция в ближайшие часы", – заявила Ламбрехт.

В качестве таковой министр предложила странам Евросоюза обсудить остановку поставок российского газа.

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газ Россия санкции Германия
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Экономическая правда
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