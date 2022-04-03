Одесский припортовый завод законсервировали

Из-за военного положения мощности Одесского припортового завода полностью законсервированы, а работники предприятия отправлены в бессрочный отпуск.

Об этом сообщил городской голова города Южный Владимир Новацкий.

"Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс "Олимп" сейчас попали под консервацию. Сотрудники завода и спорткомплекса отправлены в бессрочные отпуска", – отметил мэр Южного, на территории которого расположен припортовый завод.

По его словам, сейчас мэрия готовится к передаче спорткомплекса "Олимп" в собственность городской территориальной громады.

24 февраля мэр Южного призвал жителей выехать за пределы города, опасаясь, что войска РФ спровоцируют техногенную катастрофу, нанеся ракетный удар по припортовому заводу. В хранилищах завода есть аммиак.

Экономическая правда