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Одесский припортовый завод законсервировали

Воскресенье, 3 апреля 2022, 20:40

Из-за военного положения мощности Одесского припортового завода полностью законсервированы, а работники предприятия отправлены в бессрочный отпуск.

Об этом сообщил городской голова города Южный Владимир Новацкий.

"Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс "Олимп" сейчас попали под консервацию. Сотрудники завода и спорткомплекса отправлены в бессрочные отпуска", – отметил мэр Южного, на территории которого расположен припортовый завод.

По его словам, сейчас мэрия готовится к передаче спорткомплекса "Олимп" в собственность городской территориальной громады.

24 февраля мэр Южного призвал жителей выехать за пределы города, опасаясь, что войска РФ спровоцируют техногенную катастрофу, нанеся ракетный удар по припортовому заводу. В хранилищах завода есть аммиак.

Экономическая правда

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ОПЗ
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