За время войны количество хакерских атак в Украине выросло в три раза

За месяц войны уже произошло втрое больше разного рода хакерских атак, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

"За месяц войны уже произошло почти втрое больше хакерских атак разного рода, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными видами атак остаются фишинговые рассылки, распространение вредоносного программного обеспечения, DDoS-атаки", – говорится в сообщении.

Как отмечает руководитель Госспецсвязи Юрий Щиголь, атакуют прежде всего государственные учреждения, финансовый, оборонный сектор, операторов связи, местные органы власти, логистические компании, медиа.

"Мы также видим многочисленные попытки хакеров взломать ресурсы, которые собирают информацию о военных преступлениях россии в Украине. Госспецсвязи прилагает усилия для обеспечения их киберзащиты", – отметил Щиголь.

Несмотря на рост количества хакерских атак, большинство из них "безуспешны и почти не влияют на работу критической информационной инфраструктуры", заверили в ведомстве.

Экономическая правда