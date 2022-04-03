В "Антонове" рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле

Антонов

Государственное предприятие "Антонов" сообщило, что в результате боевых действий в Гостомеле уничтожены 3 самолета и повреждены 5 самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба "Антонова".

"ВСУ освободили от российских оккупантов Гостомель, в котором находится аэропорт "Киев-Антонов-2", где проводятся испытательные полеты и который является местом базирования самолетов "Авиалиний Антонова".

Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150, ангары", – говорится в сообщении.

На госпредприятии добавили, что впереди много работы по восстановлению инфраструктуры аэропорта и флота.

Экономическая правда