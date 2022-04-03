В Украине уничтожены или повреждены уже около 7 тысяч жилых домов – Чернышев

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В результате военных действий в Украине уничтожены или повреждены уже около 6,8 тысячи жилых домов.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"В Украине уничтожены или повреждены около 6800 жилых домов в результате российско-украинской войны. Для восстановления базовой инфраструктуры нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период", – заявил Чернышев.

По мнению министра, на развитие и восстановление городов и агломераций после окончания военных действий понадобятся сотни миллиардов долларов.

Экономическая правда