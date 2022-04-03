В Украине уничтожены или повреждены уже около 7 тысяч жилых домов – Чернышев
Воскресенье, 3 апреля 2022, 18:05
В результате военных действий в Украине уничтожены или повреждены уже около 6,8 тысячи жилых домов.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
"В Украине уничтожены или повреждены около 6800 жилых домов в результате российско-украинской войны. Для восстановления базовой инфраструктуры нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период", – заявил Чернышев.
По мнению министра, на развитие и восстановление городов и агломераций после окончания военных действий понадобятся сотни миллиардов долларов.
Экономическая правда
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