В Украине формируют новую логистическую систему – Мининфраструктуры
Министерство инфраструктуры формирует гибкую логистическую систему для адаптации ко внешним угрозам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
"В стране формируется гибкая логистическая система, быстро реагирующая на внешние угрозы, адаптирующаяся к ним. Это важно как в разрезе работы предприятий, так и в обеспечении оперативной эвакуации населения из опасных зон", – заявил министр Александр Кубраков.
Чиновник отметил, что сейчас ведутся переговоры с мировыми экспертами по вопросам восстановления городов и создания инструментов для их защиты.
"Должны привыкать к тому, что фактор защиты жизни будет проникать во все сферы нашей деятельности: от быта до работы и путешествий. Только в таких условиях украинцы смогут реально начать процесс восстановления экономики и развития собственной независимости", – считает министр.
В ведомстве добавили, что на государственном уровне рассматриваются разные варианты диверсификации импорта горючего – проводятся переговоры с крупнейшими мировыми поставщиками, подписываются соглашения.
Экономическая правда
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