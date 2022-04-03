Все разделы
Укр / Рус

В Украине формируют новую логистическую систему – Мининфраструктуры

Воскресенье, 3 апреля 2022, 17:19

Министерство инфраструктуры формирует гибкую логистическую систему для адаптации ко внешним угрозам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"В стране формируется гибкая логистическая система, быстро реагирующая на внешние угрозы, адаптирующаяся к ним. Это важно как в разрезе работы предприятий, так и в обеспечении оперативной эвакуации населения из опасных зон", – заявил министр Александр Кубраков.

Чиновник отметил, что сейчас ведутся переговоры с мировыми экспертами по вопросам восстановления городов и создания инструментов для их защиты.

"Должны привыкать к тому, что фактор защиты жизни будет проникать во все сферы нашей деятельности: от быта до работы и путешествий. Только в таких условиях украинцы смогут реально начать процесс восстановления экономики и развития собственной независимости", – считает министр.

В ведомстве добавили, что на государственном уровне рассматриваются разные варианты диверсификации импорта горючего – проводятся переговоры с крупнейшими мировыми поставщиками, подписываются соглашения.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

логистика Мининфраструктуры дороги война
Материалы по теме
Логистический гигант Maersk решил полностью выйти из РФ 21 марта 2022, 17:46
Блокада не помеха: движение судов в Черном море проходит по новому маршруту 14 февраля 2022, 19:16
Черное море по колено: как военные учения Путина загоняют морскую торговлю Украины на мель 13 февраля 2022, 22:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте