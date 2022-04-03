Кабмин перераспределил более 70 миллиардов на войну: детали

Кабинет министров обнародовал детали перераспределения 73,33 миллиарда гривень из государственного бюджета на 2022 год на военные потребности.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Основные сокращения идут по общегосударственным расходам, которые распределяются Минсоцполитики – 32,15 млрд грн, Минобразования и науки – 14,8 млрд грн и Минветеранов – 5,5 млрд грн.

3,8 млрд грн будут высвобождены за счет Мининфраструктуры, преимущественно за счет введенной накануне войны статьи гарантирования полетов в Украину (3,63 млрд грн).

Минспорт недополучит 1,26 млрд грн, Минфин с налоговой, таможней и Госфинмониторингом – 2,5 млрд грн, Минюст – 669,4 млн грн, Минкультуры – 847,2 млн грн, Минреинтеграции – 437,6 млн грн, Национальная академия наук – 549,8 млн грн, Государственное космическое агентство – 245,2 млн грн.

Помимо того сокращены расходы таким распорядителям как Минэкономики – на 689,4 млн грн, МИД – на 562,7 млн грн, Минздрав – 588,7 млн грн, Минэнерго – 510,6 млн грн, Минагрополитики – 552,4 млн грн.

Расходы на Верховную Раду будут снижены на 270,8 млн грн, Госуправление делами – на 121,5 млн грн, хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина – на 271,6 млн грн, Государственную судебную администрацию – на 1,6 млрд грн, Офис Генпрокурора – на 1,4 млрд грн.

В марте правительство провело первый секвестр бюджета на 107 млрд грн, эти средства также через Резервный фонд были направлены на финансирование приоритетных потребностей во время войны, в том числе поддержку армии. Такие полномочия у правительства есть в рамках введенного в стране военного положения.

Экономическая правда