Минэкономики: украинский экспорт из-за агрессии РФ снизился вдвое, импорт – втрое

В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт – более чем в три раза: особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В то же время, объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем.

"Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн ​​тонн на сумму 2,7 млрд долларов. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью 5,3 млрд долларов. В настоящее время главными статьями экспорта являются руды, кукуруза, ферросплавы и растительное масло.

Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз – с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства", - заявляют в министерстве.

В течение марта Украина экспортировала 1,1 млн. тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов – это в 4 раза меньше, чем в феврале.

"Одновременно из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн тонн товаров на сумму 5,9 млрд долларов, то в марте - 1,6 млн тонн стоимостью 1,8 млрд долларов. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.

В то же время, по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева – 32 млн долларов против 26 млн в феврале", – добавляют в Минэкономики.

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Экономическая правда