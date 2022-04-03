В Украине из-за боевых действий разрушено более 20 тысяч километров дорог

RODRIGO ABD / AP / SCANPIX / LETA

В Украине в результате боевых действий разрушены 23 тыс километров дорог и 273 искусственных сооружения.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко, передает Укринформ.

"На 3 апреля у нас разрушено 23 тыс км дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма (убытков - ред.), которую мы уже подсчитали, - это 874 млрд грн", - сказал Ивко.

По его словам, подсчет убытков Укравтодор производит ежедневно. Агентство готовится к восстановлению инфраструктуры, чтобы поскорее приступить к выполнению работ после завершения войны.

Ивко добавил, что наибольшие разрушения зафиксированы на востоке, юге и севере Украины: это дороги и мосты, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий.

При этом дорожную инфраструктуру разрушают и ракетные обстрелы со стороны России.

Экономическая правда