NFT-музей войны за первый день продажи виртуальных экспонатов собрал более 600 тыс долларов на поддержку Украины.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Первый в мире NFT-музей войны собрал более 600 тысяч долларов на поддержку Украины. Такую сумму музей собрал за первый день продажи виртуальных экспонатов. Всего приобрели 1282 цифровых художественных произведения.

Собранные средства поступят в криптовалютный фонд, созданный украинской криптобиржей KUNA, в поддержку украинской армии и цифрового и киберсопротивления", - написал министр.

"Мы стали первыми, кто объединил технологию блокчейн и современное искусство, чтобы задокументировать историческую правду о войне России против Украины. Посетить NFT-музей или приобрести цифровое художественное произведение можно по ссылке", - добавил он.

Федоров напомнил, что музей Метаистории запустило NFT-сообщество при поддержке Минцифры.

Экономическая правда