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Украина и Колумбия договорились об экономических и оборонных проектах после войны

Воскресенье, 3 апреля 2022, 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом начать совместные экономические и оборонные проекты после войны.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Рад установить контакт с Иваном Дуке Маркесом... Договорились начать совместные экономические и оборонные проекты после войны", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Колумбию "за гуманитарную помощь и консолидацию стран Южной Америки в поддержку Украины".

Экономическая правда

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