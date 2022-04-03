Украина и Колумбия договорились об экономических и оборонных проектах после войны

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом начать совместные экономические и оборонные проекты после войны.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Рад установить контакт с Иваном Дуке Маркесом... Договорились начать совместные экономические и оборонные проекты после войны", - заявил Зеленский.

Радий встановити контакт з @IvanDuque. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022

Он также поблагодарил Колумбию "за гуманитарную помощь и консолидацию стран Южной Америки в поддержку Украины".

Экономическая правда