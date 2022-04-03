Украина и Колумбия договорились об экономических и оборонных проектах после войны
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом начать совместные экономические и оборонные проекты после войны.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Рад установить контакт с Иваном Дуке Маркесом... Договорились начать совместные экономические и оборонные проекты после войны", - заявил Зеленский.
Радий встановити контакт з @IvanDuque. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022
Он также поблагодарил Колумбию "за гуманитарную помощь и консолидацию стран Южной Америки в поддержку Украины".
Экономическая правда
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