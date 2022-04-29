Все разделы
Укр / Рус

Ощадбанк предупреждает клиентов о письмах мошенников

Пятница, 29 апреля 2022, 22:50 - Илья Колдомасов

Ощадбанк сообщает о случаях получения клиентами на электронные ящики мошеннических писем о якобы поступлении платежа на счет.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

Там отметили, что в письмах содержится фишинговая ссылка для просмотра деталей операции, по которой ни в коем случае нельзя переходить. "Мошенники таким образом пытаются получить незаконный доступ к конфиденциальным данным клиента, а это может угрожать потерей средств со счета", – пояснили в банке.

Там посоветовали в случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений обратиться в контакт-центр.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте