Ощадбанк предупреждает клиентов о письмах мошенников

Ощадбанк сообщает о случаях получения клиентами на электронные ящики мошеннических писем о якобы поступлении платежа на счет.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

Там отметили, что в письмах содержится фишинговая ссылка для просмотра деталей операции, по которой ни в коем случае нельзя переходить. "Мошенники таким образом пытаются получить незаконный доступ к конфиденциальным данным клиента, а это может угрожать потерей средств со счета", – пояснили в банке.

Там посоветовали в случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений обратиться в контакт-центр.