Мощность энергоблоков ЗАЭС восстановлена
После завершения ремонта поврежденной при обстреле линии в южном регионе мощность энергоблоков Запорожская АЭС возобновлена до предыдущего уровня.
Об этом говорится на Правительственном портале.
"В настоящее время они работают на уровне, который вместе с другими АЭС позволяет энергосистеме Украины обеспечивать потребности страны в условиях уменьшения потребления электроэнергии почти вдвое по сравнению с довоенным временем", - отмечается в сообщении.
Там добавили, что ЗАЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.
Напоминаем:
По словам президента Владимира Зеленского, сейчас на ЗАЭС находятся как украинские специалисты, так и специалисты Росатома, которых привезли из России.
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