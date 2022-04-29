Мощность энергоблоков ЗАЭС восстановлена

После завершения ремонта поврежденной при обстреле линии в южном регионе мощность энергоблоков Запорожская АЭС возобновлена ​​до предыдущего уровня.

Об этом говорится на Правительственном портале.

"В настоящее время они работают на уровне, который вместе с другими АЭС позволяет энергосистеме Украины обеспечивать потребности страны в условиях уменьшения потребления электроэнергии почти вдвое по сравнению с довоенным временем", - отмечается в сообщении.

Там добавили, что ЗАЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.

Напоминаем:

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас на ЗАЭС находятся как украинские специалисты, так и специалисты Росатома, которых привезли из России.