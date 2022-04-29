НБУ: при выезде за границу на собственном автомобиле нужно иметь полис "Зеленая карта"

Национальный банк рекомендует гражданам Украины, выезжающим за границу на собственном автомобиле, приобрести полис "Зеленая карта".

Об этом говорится на сайте учреждения.

Там отметили, что 28 апреля узнали от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис потребуется при пересечении границы с Польшей.

"Эта практика, по всей видимости, будет распространяться и на границах с другими странами", - отметили там.

В НБУ заверили, что за два месяца войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и до границы. И заключить договор международного страхования "Зеленая карта" можно со скидкой 50% у украинских страховщиков.

Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Полисы выдаются на минимальный срок – 15 дней, максимальный – не превышает 1 год. Цена на страховой полис "Зеленая карта" определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков.

Напомним:

С начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса "Зеленая карта".

Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

Читайте также: Что возмещает страховая и на что рассчитывать в войну застрахованным. Разбор