Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений
Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений. Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", - сказал Шмыгаль.
Отдельным решением правительство также рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.
"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", - добавил премьер.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"