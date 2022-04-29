Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений. Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", - сказал Шмыгаль.

Отдельным решением правительство также рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", - добавил премьер.

Экономическая правда