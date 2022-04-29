Производитель желеек Haribo остановит поставки в Россию
Немецкий производитель кондитерских изделий Haribo предупредил торговые сети о приостановке поставок продукции для российского рынка.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Решение в Haribo объяснили войной в Украине, которая усугубила "и без того сложную экономическую ситуацию" в стране, приведя к росту цен на сырье, изменению цепочек поставок и удорожанию логистики.
Принятое глобальным офисом решение о приостановке поставок в РФ до особого распоряжения не означает объявление простоя или уход с местного рынка.
Haribo основана в 1920 году немецким предпринимателем Хансом Ригелем, семья которого до сих пор владеет этим бизнесом. Компания управляет 16 заводами по всему миру. Выпускает фруктовый мармелад, лакрицу, зефир, жевательные конфеты.
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