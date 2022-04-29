Убытки АТБ исчисляются миллиардами гривень – директор

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Сеть "АТБ-Маркет" сократила часть работников неработающих магазинов и распределительных центров, убытки сети оцениваются в миллиарды гривень.

Об этом сообщил директор корпорации Борис Марков в интервью Forbes.

"Предварительные оценки наших убытков составляют миллиарды гривень. Это очень предварительная оценка. Часть нашего товара была уничтожена на складах наших аутсорсеров, и мы до сих пор не владеем информацией об объемах утраченного. Часть товара разграбили в магазинах на оккупированных территориях, и у нас нет доступа к этим магазинам. Часть магазинов разрушена. Сейчас идет исследование причиненного ущерба" – рассказал Марков.

По его словам, в Киевской области полностью уничтожен распределительный центр площадью 25 тыс. кв. м, еще один разрушен наполовину.

Также один РЦ расположен на неподконтрольной территории Херсонской области, а харьковский работает на 20-30% своей мощности из-за близости боевых действий.

Около 200 магазинов сети вынужденно приостановили работу, десятки торговых точек в местах активных военных действий продолжительное время работали в убыток, рассказал CEO.

Он уточнил, что компания релоцировала часть работников центрального и региональных отделений во Львов и создала резервный офис. Сеть вынуждена была уволить часть штата.

"В основном это работники магазинов, которые не работали, и распределительных центров, к которым не было доступа. Еще около 4,5 тыс. работников сами написали заявления об уходе из-за выезда за границу. Более 2 тыс. сотрудников с начала военных действий ушли оборонять нашу страну. По нашим данным, более 25 сотрудников погибли, больше 32 ранены. И это самые страшные наши потери", – сообщил он.