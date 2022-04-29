Итальянская Eni официально опровергла намерение оплачивать российский газ рублями

Компания Eni намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам российского природного газа и поэтому не открывала рублевого счета.

Об этом заявил финансовый директор Eni Франческо Гаттеи, передает информагентство Ansa.

"Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", – сказал он.