Итальянская Eni официально опровергла намерение оплачивать российский газ рублями
Пятница, 29 апреля 2022, 17:30 -
Компания Eni намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам российского природного газа и поэтому не открывала рублевого счета.
Об этом заявил финансовый директор Eni Франческо Гаттеи, передает информагентство Ansa.
"Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", – сказал он.
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