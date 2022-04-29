Годовая инфляция в еврозоне в апреле обновила рекорд шестой месяц подряд

Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня шестой месяц подряд, поскольку цены на энергоносители и продукты резко растут.

Об этом пишет CNBC с ссылкой на данные Статистического управления Европейского Союза.

В апреле инфляция в еврозоне в годовом исчислении достигла 7,5%, в марте этот показатель составил 7,4%.

При этом основным драйвером инфляции стали энергоносители, подорожавшие на 38% в годовом исчислении (в марте цены на них выросли на 44,4%).

Также выросли цены на продукты питания, алкоголь и табак (6,4% по сравнению с 5% в марте), промышленные товары (3,8% против 3,4% в марте) и услуги (3,3% против 2,7% в марте).

Самая большая инфляция зафиксирована в странах Балтии: Эстонии (19%), Литве (16,6%) и Латвии (13,2%), а также Нидерландах (11,2%) и Словакии (10,9%). В других странах еврозоны рост цен не достиг 10%.

По словам вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, еврозона близка к пику инфляции.

ЕЦБ ожидает замедления роста цен во второй половине года, хотя прогнозирует достаточно высокую инфляцию из-за стоимости энергоносителей.

По словам Гиндоса, инфляция в этом году будет выше 4%.

В то же время Bank of America ожидает, что ЕЦБ в течение года четырежды повысит ставку на четверть процентного пункта, начиная с июля, и еще дважды – в 2023 году.

Экономическая правда