Выпущенные по Украине ракеты стоили РФ не менее 7,5 миллиарда долларов – Forbes

Искандер-М getty images

Россия за время войны выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило агрессору не менее 7,5 млрд долларов.

Соответствующую оценку дает украинский Forbes.

Оценивается, что Россия выпустила по Украине 235 ракет "Калибр": в цифру входят 183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта и 52 ракеты, выпущенные 26 марта.

Оценивая количество ракет "Калибр", Forbes учел лишь случаи, когда точно известно класс ракеты, запущенной по Украине. Следовательно, отмечает издание, на самом деле таких ракет могло быть больше.

Точной статистики количества выпущенных ракет "Искандер", "Точка-У" и ракет класса X также нет, поэтому издание предполагает, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта. Тогда Минобороны отмечало, что 62% ракет пришлось на "Искандер", 30% - на ракеты класса X и 8% - на "Точку-У".

Стоимость ракет может сильно разниться. "Точка-У", по данным сайта Military Russia, оценивается в 300 тыс. долларов, стоимость "Калибра" - 6,5 млн долларов в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, чем "Калибры", поэтому, по оценкам экспертов, в разы дороже, чем "Калибр".

Общая стоимость выпущенных по Украине ракет таким образом составляет 7,5 млрд долларов.

Напоминаем:

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия выпустила по Украине 1300 ракет, которых в РФ осталось вдвое меньше.

Она отметила, что запасы ракет РФ сократились более чем в два раза за то время, что они с 24 февраля активно их используют по территории Украины.