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Крупнейшая энергокомпания Дании Ørsted отказалась платить за газ в рублях

Пятница, 29 апреля 2022, 15:29 - Алексей Павлыш

Ведущая датская энергетическая компания Ørsted отказалась платить за поставку российского газа в рублях.

Об этом говорится в заявлении компании.

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены российской агрессией против Украины. Мы делаем все возможное, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями, в том числе прекращаем все поставки угля для наших электростанций.

Ørsted отклоняет требования "Газпрома экспорта" по оплате поставленного газа в рублях. Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новые долгосрочные контракты и не продлеваем наши текущие контракты.

Если мы получим чистую прибыль от контракта с "Газпром экспортом" в 2022 году, она будет передана на гуманитарную помощь в Украине", - заявили в Ørsted.

В компании поприветствовали стремление ЕС "остановить зависимость" от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС. "Мы готовы помочь ускорить процесс "зеленого" строительства", - резюмировали в компании.

Экономическая правда

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Дания газ Россия
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