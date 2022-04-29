Маск продал акций Tesla на сумму около 4 миллиардов долларов

CEO Tesla Илон Маск продал акций Tesla на сумму около 4 млрд долларов через несколько дней после предложения купить Twitter.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Согласно предоставленным в SEC документам, основная часть продажи ценных бумаг пришлась на вторник, 26 апреля.

За два дня Маск продал 4,4 млн бумаг. Акции снизились в цене на 12% 26 апреля, но поднялись на один процентный пункт в среду, 27 апреля.

После того, как информация о сделках была раскрыта, Маск в четверг, 28 апреля, написал в Twitter, что не планирует больше продавать акции Tesla.

Экономическая правда