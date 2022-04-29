Все разделы
Укр / Рус

Маск продал акций Tesla на сумму около 4 миллиардов долларов

Пятница, 29 апреля 2022, 14:59 - Алексей Павлыш

CEO Tesla Илон Маск продал акций Tesla на сумму около 4 млрд долларов через несколько дней после предложения купить Twitter.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Согласно предоставленным в SEC документам, основная часть продажи ценных бумаг пришлась на вторник, 26 апреля.

За два дня Маск продал 4,4 млн бумаг. Акции снизились в цене на 12% 26 апреля, но поднялись на один процентный пункт в среду, 27 апреля.

После того, как информация о сделках была раскрыта, Маск в четверг, 28 апреля, написал в Twitter, что не планирует больше продавать акции Tesla.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Маск Tesla акции
Материалы по теме
Урезать выплаты руководству, монетизировать твиты: Маск рассказал о планах по Twitter – СМИ 29 апреля 2022, 13:09
Маск передал Украине системы хранения энергии Tesla Powerwall – Федоров 29 апреля 2022, 10:04
Покупка Twitter: Маску грозит неустойка в 1 миллиард долларов в случае разрыва сделки 27 апреля 2022, 14:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте