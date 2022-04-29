Товары для ВСУ и детское питание: что ищут украинцы на Rozetka

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka обнародовал список товаров, которые чаще всего покупают украинцы по состоянию на апрель.

Об этом говорится в пресс-релизе GresTodorchuk.

Среди самых популярных запросов – бронежилеты, военная форма, тактические перчатки и очки. "Сейчас партнеры онлайн-ритейлера по маркетплейс работают над тем, чтобы эти позиции были представлены в ассортименте", – говорится в прессрелизе.

С конца марта на "Розетке" выросли продажи в категориях бытовой химии и косметики. Абсолютные рекордсмены продаж в категории бытовой техники – электрочайники и пылесосы.

"Возвращающиеся домой, прежде всего, заботятся о чистоте жилья… Самый популярный запрос, несмотря на то, что у очень многих затруднительное финансовое положение, – бронежилеты, форма, генераторы. Все, что может понадобиться армии и ТРО", – заявил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Спросом на Rozetka также пользуются детское питание и подгузники; корм для кошек и собак; пищевые продукты; алкоголь, стики, обычные и электронные сигареты; спортивная одежда и обувь; мобильные телефоны, павербанки, ноутбуки и планшеты.

По состоянию на апрель Rozetka возобновила работу 141 точки выдачи товаров в 52 украинских городах: Киеве, Харькове, Николаеве, Чернигове, Сумах и других. Курьерская доставка работает в Киеве и 100 населенных пунктах Киевщины, а также во Львове, Одессе и Днепре.

В ближайшее время компания планирует расширить способы доставки заказов, увеличить покрытие курьерской доставки и количество открытых точек выдачи товаров, а также возобновить услугу кредитования.

Экономическая правда