Binance заблокировал криптовалютные кошельки падчерицы Лаврова и дочери Пескова
Пятница, 29 апреля 2022, 12:37 -
Криптовалютная биржа Binance заблокировала активы родственников кремлевских чиновников.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В частности, биржа заблокировала аккаунты падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой, дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой и сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX, Кирилла Малофеева.
"Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", – отметил Федоров.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"