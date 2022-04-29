Binance заблокировал криптовалютные кошельки падчерицы Лаврова и дочери Пескова

Криптовалютная биржа Binance заблокировала активы родственников кремлевских чиновников.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, биржа заблокировала аккаунты падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой, дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой и сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX, Кирилла Малофеева.

"Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", – отметил Федоров.

Экономическая правда