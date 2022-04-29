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Продажи Apple могут упасть на 8 миллиардов долларов в этом квартале: причины

Пятница, 29 апреля 2022, 11:55 - Алексей Павлыш

Apple в текущем квартале может столкнуться с проблемами из-за перебоев в логистике и вызванного локдаунами в Китае закрытия заводов, что приведет к сокращению продаж на сумму до $8 млрд.

Об этом аналитикам заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри, пишет Financial Times.

"Ограничения поставок, вызванные перебоями, связанными с COVID и общеотраслевым дефицитом кремния, влияют на нашу способность удовлетворять спрос клиентов на нашу продукцию.

Мы ожидаем, что эти ограничения будут составлять от $4 млрд до $8 млрд, что гораздо больше, чем в мартовском квартале", - отметил Маэстри.

По его словам, вредные ограничения могут также сказаться на спросе на технику Apple в Китае.

На этом фоне акции компании, закрывшие торги в плюсе (+4,5%), уже после закрытия подешевели на 4,69% и на минимуме стоили $155,97 за шт. Позже бумаги частично отыграли падение и торговались в районе $160, но уже не поднимались выше цены закрытия ($163,64).

"Ковид трудно предугадать", - сказал Тим Кук, исполнительный директор Apple. "И я думаю, что сейчас мы проделываем разумную работу, ориентируясь в сложной среде", - добавил он.

Доходы Apple, согласно отчету за первый квартал 2022 года, выросли на 9% в годовом выражении и составили $97,3 млрд. Результаты компании по этому показателю заметно превысили ожидания аналитиков, ожидавших доходов на уровне $94,1 млрд, пишет FT.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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