Продажи Apple могут упасть на 8 миллиардов долларов в этом квартале: причины
Apple в текущем квартале может столкнуться с проблемами из-за перебоев в логистике и вызванного локдаунами в Китае закрытия заводов, что приведет к сокращению продаж на сумму до $8 млрд.
Об этом аналитикам заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри, пишет Financial Times.
"Ограничения поставок, вызванные перебоями, связанными с COVID и общеотраслевым дефицитом кремния, влияют на нашу способность удовлетворять спрос клиентов на нашу продукцию.
Мы ожидаем, что эти ограничения будут составлять от $4 млрд до $8 млрд, что гораздо больше, чем в мартовском квартале", - отметил Маэстри.
По его словам, вредные ограничения могут также сказаться на спросе на технику Apple в Китае.
На этом фоне акции компании, закрывшие торги в плюсе (+4,5%), уже после закрытия подешевели на 4,69% и на минимуме стоили $155,97 за шт. Позже бумаги частично отыграли падение и торговались в районе $160, но уже не поднимались выше цены закрытия ($163,64).
"Ковид трудно предугадать", - сказал Тим Кук, исполнительный директор Apple. "И я думаю, что сейчас мы проделываем разумную работу, ориентируясь в сложной среде", - добавил он.
Доходы Apple, согласно отчету за первый квартал 2022 года, выросли на 9% в годовом выражении и составили $97,3 млрд. Результаты компании по этому показателю заметно превысили ожидания аналитиков, ожидавших доходов на уровне $94,1 млрд, пишет FT.
Экономическая правда
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