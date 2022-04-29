Суд наложил арест на Глуховский карьер кварцитов Дерипаски

Суд по ходатайству прокуроров ОГП арестовал акции и имущество ООО "Глуховский карьер кварцитов", принадлежащего кипрскому "Русалу" российского олигарха Олегу Дерипаске.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, "Глуховский карьер кварцитов" Дерипаски осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и ферросилиция в Баницком месторождении Сумской области.

Далее добытые в Украине полезные ископаемые незаконно экспортировались в РФ и реализовывались в пользу предприятий военно-промышленного комплекса, в частности – для изготовления тактических ракетных комплексов.

Судом наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и специальную технику ООО на сумму около 10 млн. грн. – имущество и акции переданы для управления в АРМА.

Ранее работники Государственного бюро расследований заблокировали поставки "компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса" из Глуховского карьера.