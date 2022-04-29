В Twitter признали завышение показателей аудитории с 2019 года

Руководство Twitter признало, что завышало показатели аудитории с 2019 года - в соцсети говорят, что это произошло из-за ошибки, которая оставалась незамеченной почти три года.

Об этом пишет Financial Times.

Соцсеть рассчитывает аудиторию по собственной метрике уникальных "монетизирующихся" пользователей (mDAU).

В отчете за первый квартал Twitter сообщил, что количество таких пользователей выросло до 229 млн. Рост составил 6,4% в США и 18,1% в других странах мира. Данные оказались лучше, чем ожидали инвесторы.

При этом Twitter заявил, что обнаружил ошибку в данных по пользователям за первый квартал 2019 года.

Компания признала, что ошибка оставалась незамеченной почти три года и привела к завышению mDAU.

После пересчета разница варьируется от 1,4 млн до 1,9 млн пользователей – это чуть менее 1% от общего количества.

Руководство соцсети отмечает, что в марте 2019 года была запущена функция, позволившая пользователям связывать несколько аккаунтов в один для удобного переключения между ними.

"В то время была допущена ошибка, так что действия через основную учетную запись привели к тому, что все связанные аккаунты были засчитаны как mDAU", - пояснила компания.

Поддельные или спам-аккаунты составляли "менее 5%" от mDAU в течение квартала, выяснил Twitter после внутренней проверки.

Как добавляет FT, чистая прибыль компании резко выросла до $513 млн благодаря одноразовой выгоде от продажи подразделения мобильной рекламы MoPub компании AppLovin за $1 млрд. Выручка компании за первый квартал года - $1,2 млрд, что оказалось намного ниже прогнозов Уолл-стрит.

Twitter в ответ заявил, что на падение выручки отразилась война в Украине.

Ошибка была обнаружена через несколько дней после того, как Twitter заключила соглашение с Илоном Маском, согласившимся купить соцсеть за $44 млрд.

На фоне соглашения соцсеть отчиталась за первый квартал этого года с минимальными комментариями и без прогнозов на оставшуюся часть года. Кроме того, компания отказалась от традиционной конференции по аналитикам, пишет Financial Times.

При этом ошибка Twitter в расчете своей аудитории - уже вторая за историю компании.

В 2017 году Twitter также сообщил, что завышал данные о пользователях с 2014 года на 2 млн посетителей в квартал из-за того, что система оценки ошибочно засчитывала активность сторонних программ уникальными пользователями.

Экономическая правда