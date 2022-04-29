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"Укрэнерго" ввела в работу высоковольтную линию электропередачи на юге Украины

Пятница, 29 апреля 2022, 10:38 - Алексей Павлыш

"Укрэнерго" ввела в работу высоковольтную линию электропередачи 330 кВ на юге Украины - это позволило улучшить выдачу мощности ряда электростанций, среди которых есть тепловые и атомные.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Таким образом, сейчас в сети стабильно работают все АЭС, а также станции других видов - ТЭС, ГЭС и ВИЭ.

Также в Киевской области идет восстановление подстанции и линии 750 кВ, а также двух линий 330 кВ. Отремонтированы и готовятся к включению еще две линии 330 кВ, которые проходят по Киевщине и Черниговщине", - говорится в отчете "Укрэнерго" за 28 апреля.

Потребление держится на стабильном уровне и показывает тенденцию роста, говорят в компании.

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энергетика Укрэнерго
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