"Укрэнерго" ввела в работу высоковольтную линию электропередачи на юге Украины

"Укрэнерго" ввела в работу высоковольтную линию электропередачи 330 кВ на юге Украины - это позволило улучшить выдачу мощности ряда электростанций, среди которых есть тепловые и атомные.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Таким образом, сейчас в сети стабильно работают все АЭС, а также станции других видов - ТЭС, ГЭС и ВИЭ.

Также в Киевской области идет восстановление подстанции и линии 750 кВ, а также двух линий 330 кВ. Отремонтированы и готовятся к включению еще две линии 330 кВ, которые проходят по Киевщине и Черниговщине", - говорится в отчете "Укрэнерго" за 28 апреля.

Потребление держится на стабильном уровне и показывает тенденцию роста, говорят в компании.

Экономическая правда