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Маск передал Украине системы хранения энергии Tesla Powerwall – Федоров

Пятница, 29 апреля 2022, 10:04 - Алексей Павлыш

Миллиардер Илон Маск, кроме станций cпутникового интернета Starlink, передал Украине солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации", - написал министр.

 
Фото: Telegram Федорова

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