Государственный ПриватБанк перенес свой дата-центр в ЕС, опасаясь угрозы физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и Днепре.

Об этом во время дискуссии Центра экономической стратегии рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик, пишет Forbes.

По словам Сульжика, ПриватБанк работал над проектом переноса данных своих клиентов на территорию Евросоюза за последние 45 дней.

Именно с этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели, хотя банк не говорил об этом публично.

"Сейчас Приват полностью работает из Европы", – сказал член наблюдательного совета.

Он напомнил, что в начале марта НБУ разрешил банкам содержать клиентские данные за пределами страны.

В комментарии Forbes замглавы НБУ Ярослав Матузко отметил, что банки давно поднимали вопрос более глубокого использования облачных технологий.

"Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны", – сказал он.

Экономическая правда