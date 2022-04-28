Руководство ОПЗ, выплатившее себе 7 миллионов премии, уволили

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Руководство Одесского припортового завода, ранее выплатившее себе премии в 7 млн грн, было уволено – теперь остальные госкомпании в управлении Фонда госимущества отчитаются о своих зарплатах с начала войны.

Об этом сообщила и.о. главы Фонда государственного имущества Ольга Батова.

Она отметила, что решение руководства предприятия, выплатившего себе зарплаты и премии в 7 млн грн, отменено, а контракты с должностными лицами досрочно расторгнуты. Все деньги вернулись на счета предприятия и пойдут на зарплаты работникам завода.

"Также я поручила провести внеплановый внутренний аудит на предприятии по оценке эффективности управленческой деятельности и предоставить выводы законности принятых решений по начислению и выплате", - сообщила Батова. Также глава ФГИ направила запросы на госпредприятия в управление Фонда для предоставления данных обо всех начислениях руководителям компаний с момента введения военного положения.

Ранее три члена правления ОПЗ без согласования с наблюдательным советом выплатили себе премии в общем размере 7 млн. грн. В результате этого на внеочередном заседании наблюдательного совета 23 апреля их отстранили от исполнения обязанностей – речь идет о Виталии Деркаченко, Максиме Зубареве и Александре Сумцове.

В своем заявлении по итогам заседания набсовет предприятия заявил, что считает недопустимыми действия менеджмента, "в результате которых предприятие в условиях нехватки ликвидности теряет денежные средства в крупном размере в виде премий топ-менеджмента".

В настоящее время обязанности главы Одесского припортового завода исполняет Олег Левченко.

Напоминаем:

С 1 апреля по решению руководства ОПЗ было "приостановлено действие трудового договора" с частью работников "до окончания военного положения в Украине".